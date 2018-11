Tårevåt Johaug fant igjen skigleden

ntb_sport

Det var sterke følelser i sving på langrennsstadion på Beitostølen. 958 dager siden forrige tellende skirenn og en 18 måneder lang utestengelse, var det en rørt Therese Johaug som forsøkte å sette ord på følelsene i pressesonen.

Hun hadde akkurat distansert Ingvild Flugstad Østberg på 2.-plass med 23,9 sekunder.

– Jeg hadde lyst til å gå fort. Først og fremst tar jeg med meg at det var moro å gå skirenn igjen. Jeg har vært usikker på den følelsen. Synes jeg virkelig dette er artig? Gir det meg noe å gå skirenn igjen? Og det svaret fikk jeg i dag. Jeg synes dette er moro. Opp den siste bakken tenkte jeg egentlig at jeg bare hadde lyst til å gå en runde til. Det er en god følelse, sa 30-åringen.

Hun fortalte om en vimsete utgave av seg selv før start.

– Jeg gledet meg bare til å gå bort til startstreken. Jeg var litt usikker og måtte beregne god tid. Det har kommet mange nye lover og regler siden jeg var med sist, det er kommet stakefrie soner og regler på stavlengder. Jeg kjente at jeg ikke er helt inne i den rytmen der. Jeg måtte sjekke at stavlengden var riktig, at jeg var helt 100 prosent sikker på det.

Bobla

30-åringen fra Dalsbygda var nervøs, men fortalte at hun klarte å komme inn i den berømte «bobla» da hun først var i gang. Hun følte at hun gikk et veldig godt skirenn.

– Det var litt stress her og der, og det var ikke noe perfekt løpt. Jeg har litt å gå på til neste helg, håper jeg.

– Var det litt som å starte karrieren på nytt?

– Ja, egentlig. Eller kanskje det var vel å ta i. Men jeg kjente på at det har vært to spesielle år. Jeg var usikker på om jeg kom til å klare å ta meg ut. Klarer jeg å konsentrere meg når jeg får startnummeret på brystet? Klarer jeg å være på hogget? Det er det som skiller gode og dårlige skirenn, om du klarer å være mentalt til stede. At du klarer å holde fokus på den jobben som skal gjøres. Det følte jeg at jeg klarte i dag. Jeg er veldig glad for at jeg kan starte på Beitostølen og få unna disse løpene her før jeg skal videre til verdenscupen.

Det var følelser i spill da hun kom i mål. Hun hadde Østberg 15 sekunder bak seg ved runding og var ikke helt sikker på om det ville ende med seier.

– Jeg kjente på at det var en drøm som gikk i oppfyllelse etter at jeg fikk den dommen jeg fikk. I de siste to årene har jeg hatt en drøm om å vinne mitt første skirenn etter at jeg kom tilbake, og det klarte jeg. Det var stort.

Rørt

Johaug klarte ikke å holde tårene tilbake da hun fikk spørsmål på hvordan det var å kjenne på at alle unte henne denne seieren.

– Det er rørende at hele det norske folk og familie, venner og kjæreste bryr seg så mye om meg. Jeg kjenner på at de gleder seg på mine vegne. Det er det som har holdt meg oppe i de to siste årene.

Søndag venter det 10 kilometer skøyting på Johaug på Beitostølen. Neste helg er det verdenscupåpning i Finland.

– Dette var et godt skirenn, men jeg håper at det skal være mer å gå på til neste helg. Det er litt småplukk å hente, og jeg håper å kunne gå enda bedre teknisk enn dette.

(©NTB)