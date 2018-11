Østberg mistet ledelsen i Rally Australia

ntb_sport

Etter fredagens kjøring hadde Østberg en ledelse på 6,8 sekunder. Dagen derpå gikk det ikke fullt så raskt, og dermed ble han tatt igjen av Ott Tänak, Jari-Matti Latvala og Hayden Paddon på sammenlagtlista.

Den norske Citroën-føreren er 48,6 sekunder bak Tänak når seks fartsprøver gjenstår på australsk grus.

«Vi presser grensene, og i morgen skal vi presse på enda hardere for å oppnå best mulig resultat», skrev Østberg på Twitter.

Andreas Mikkelsen brukte lørdagen på å kjøre seg opp fra 22.- til 17.-plass i sammendraget. Fredag ble Hyundai-føreren satt ut da han møtte en traktor i veien, og det endte med at ha måtte bryte første etappe.

– Du kan godt si at det var veldig betegnende for 2018-sesongen for min del. Det har ikke gått slik vi hadde håpet på, sier Mikkelsen i en pressemelding.

I kampen om VM-tittelen gjør Tänak alt han kan for å kunne snyte regjerende mester Sébastien Ogier for nok en triumf. Før den siste VM-runden i Australia var estlenderen 23 poeng bak franskmannen.

Thierry Neuville kom kun tre poeng bak Ogier, men har ikke helt fått det til å stemme på de australske veiene. Belgieren er over minuttet bak rivalen, som han må ende foran om han skal bli verdensmester.

(©NTB)