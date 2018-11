Nå starter sesongen for slalåmgutta: – Det blir litt kuslipp

ntb_sport

Heftig snøfall og sterk vind gjorde at herrenes slalåmåpning i Sölden måtte utsettes i slutten av oktober. Dermed blir sesongåpning for Nestvold-Haugen og de øvrige norske slalåmkjørerne til helgen i finske Levi.

Da har det kriblet lenge nok i beina til Nestvold-Haugen.

– Vi har veldig mye tid, sier 30-åringen til NTB og sikter til at sist konkurranse (NM) var i slutten av mars.

– Det begynner å bli en god stund siden, og man får veldig mye tid til å tenke, forberede seg og prøve å endre på ting. Så er man selvfølgelig spent på om man har klart å ta ett steg, og hvordan ligger de andre løperne an. Så det blir litt kuslipp nå til søndag.

Trene seg opp

Nestvold-Haugen har brukt sommeren til å trene seg gradvis opp etter bruddet i ryggen han pådro seg under en sykkeltur.

– Det er deilig å trene som normalt, kjenne at ryggen fungerer og faktisk kjøre godt på ski.

– Er tilbake der du var?

– Det blir spennende å se, sier Lommedalen-kjøreren og forteller at han nå føler seg bedre i storslalåm nå enn han var på samme tid i fjor.

– I slalåm har jeg litt færre portpasseringer, men likevel føler jeg at jeg har tatt ett steg teknisk.

Tenke annerledes

Skaden har ført til at han har måtte tenke annerledes i opptreningen og på veien mot sesongstart.

– Det er mange som har utnyttet det positivt og kommet sterkere tilbake. Jeg er en evig optimist, og velger å si at det ikke har svekket meg så mye. Jeg har hatt god tid, styrken er tilbake, jeg har ikke vondt, og jeg har fått de skidagene jeg skal ha.

Målet for sesongen er å bli mer stabil, og dersom han kan være topp 10–15 på en dårlig dag og topp fem på en god dag, mener han at han har tatt et steg i riktig retning.

Mer norsk jubel?

Alt ligger til rette for at mer norsk jubel i bakkene allerede til helgens renn i Finland. Nestvold-Haugen forteller at stemningen i det norske laget er god.

– Folk er friske og raske, kjører godt på ski, og jeg tror det vil bli nok et spennende år for alpininteresserte nordmenn.

Lørdag skal de norske alpinjentene forsøke å følge opp den gode prestasjonen fra Sölden, da ikke mindre enn fire norske alpindamer havnet blant topp ti i verdenscupåpningen.

Søndag er det guttas tur.

(©NTB)