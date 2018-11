Sjefen rørt da Krogh slo tilbake

ntb_sport

Finnmarkingen gikk seg til finaleplass og beviste at han for alvor er på vei tilbake etter marerittsesongen sist vinter. At han endte sist av de seks i finalen på Beitostølen betydde lite. Bekreftelsen på at kroppen igjen spiller på lag var så mye viktigere.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen har vært en av Kroghs viktigste støttespillere i snuoperasjonen. Han kalte sjetteplassen «en spesiell følelse».

– En veldig opptur. Fantastisk. Kanskje noe av det mest gledelige for meg hele dagen. Det var ubeskrivelig deilig at han kom tilbake i dag. Nesten dagens seier, sa Monsen til NTB.

Langt unna forventningene

Han ville samtidig ikke gå så mye i detalj på den jobben som ligger bak Krogh-comebacket.

– Det har vært en prosess. Jeg vil ikke si noe mer enn det. Det har gått lettere og lettere og bedre og bedre, smilte sprintlandslagstreneren.

Smilte mye og bredt gjorde naturligvis også hovedpersonen. Han satte ord på betydningen av sjetteplassen slik:

– Det er hundre kilo av skuldrene, helt vanvittig deilig. Livet vårt handler om å gå fort på ski, og når man da feiler gjennom en hel sesong, er det tungt psykisk.

28-åringen trente for mye forrige sesong. Det tålte ikke kroppen. Resultatene uteble, og 18.-plassen på 15 kilometer fri i OL var langt unna forventningene. Selv bruker Krogh ordet «nedkjørt» om situasjonen han havnet.

– Jeg manglet det siste giret fordi jeg var nedkjørt, og derfor valgte jeg å ta en bra pause på nesten to måneder der jeg trente veldig, veldig lite. Jeg var tjukk og i dårlig form da vi begynte treningen i mai, sa finnmarkingen.

Roser Monsen

Da han gjenopptok treningen måtte han også ta hensyn til egen kropp. Det gjaldt å bygge seg opp forsiktig.

– Da trente jeg mindre enn hva som er normalt på den tiden av året fordi jeg var i så dårlig form. Dermed har jeg hele tiden ligget etter skjema, sa Krogh.

Først i september var 28-åringen i det han kaller normal trening. Oppkjøringen har dermed langt fra vært ideell.

– Jeg var veldig usikker før denne helgen. Derfor var det utrolig deilig å få en bekreftelse på at jeg har gjort ting rett, sa Krogh – og rettet en stor takk til trener Monsen.

– Vi har alltid hatt et bra samarbeid. Han passer meg veldig bra og lar meg gjøre det jeg selv mener er best. Vi begynte i det små i mai og har siden bygget meg opp. Jeg har alltid følt at jeg har Arild i ryggen, og at han har troen på meg. Det betyr mye for tryggheten til en utøver, sa finnmarkingen.

Søndag går han 15-kilometeren i fri teknikk på Beitostølen.

