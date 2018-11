Carlsen: – Fint å spille med svart

ntb_sport

Med søndagens sjuende remis har VM 2018 startet som for to år siden da Carlsen møtte russiske Sergej Karjakin. Da tapte nordmannen det 8. partiet, men snudde det senere og vant etter omspill.

Fem partier gjenstår, og Carlsen spiller tre med svarte brikker. Statistisk sett er det en ulempe, men i årets VM har det ikke sett slik ut. Det virker heller ikke å bekymre Carlsen veldig.

– Jeg har ikke vært under så mye press med svart så langt, så det er i hvert fall bra. Det er ikke så enkelt å få til så mye mot en så god spiller, men det er jo fint for meg at jeg har svart i morgen (mandag), som jeg ikke har slitt så mye med så langt i hvert fall, sa han etter søndagens parti.

– Svakt forsøk

Det har vært snakket mye om at «svart er den nye hvit» i dette VM, men de to duellantene er ikke helt enige i det.

– Selv om jeg hadde en ganske solid remis i dag, var jeg fortsatt under noe press gjennom partiet og hadde aldri vinnersjanser. Så det er ikke sånn at svart kontrollerte eller hadde fordel i dag, sa Caruana etter partiet søndag.

– Jeg er enig med Fabiano. Svart er ok, men ikke bedre, sa Carlsen.

På pressekonferansen ble Carlsen spurt om han er frustrert etter ikke å ha fått en seier selv med to strake partier med hvite brikker.

– Ikke helt. Etter forrige parti følte jeg at jeg slapp unna med mord, så sånn sett er det greit med remis i dag (søndag). Jeg elsker det ikke, men jeg er ikke i noen form for panikkmodus. Kampen er fortsatt uavgjort, sa han.

Ikke alle er begeistret for det som skulle være Carlsens avgjørende partier.

– Det er nå klart at Carlsens forsøk med to hvite partier på rad var mildt sagt svakt, tvitret stormester Alex Colovic.

– Vil komme feil

VMs sjuende remis betyr at Carlsen ikke har vunnet på hele tolv partier. Alle har endt med remis. I duellen mot en nærmest feilfri Caruana sliter nordmannen med å finne måter å angripe på.

På pressekonferansen søndag fikk de spørsmål om det er frustrerende at motstanderen ikke ser ut til å begå feil.

– Jeg tror det vil komme mange feil fra begge, sa Caruana.

– Jeg tenker ikke på det. Fabiano er en veldig sterk spiller, så jeg forventer at han spiller bra. Vi gjør begge feil, men de er vanligvis for små til å utnytte, sa Carlsen.

