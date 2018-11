Dobbeltseier for curlingherrene i EM

ntb_sport

Tyskland kastet inn håndkleet før siste omgang i Estland, etter at skip Steffen Walstad og Norge hadde tatt tre poeng i den niende omgangen.

Det samme hadde de norske herrene gjort i den sjuende omgangen og dermed gått fra å ligge under 1-3 til å lede 4-3. Tyskland kvitterte i åttende omgang, men det norske laget var sterkest med sistestein i den påfølgende runden.

Tidligere samme dag vant de norske herrene 9-3 over Polen, og med to seirer er Walstad og hans lag oppe i tre seirer og to tap så langt i EM-grunnspillet.

Sverige er ubeseiret på topp etter å ha banket Italia 11-4 mandag ettermiddag.

Norges neste kamp spilles mot nettopp svenskene tirsdag morgen. I tillegg til Walstad består det norske EM-laget av Markus Høiberg, Magnus Nedregotten, Magnus Vågberg og Steffen Mellemseter.

Kvinnene fra seier til seier

Det norske kvinnelaget spiller i EMs B-divisjon og gjør det meget sterkt. Mandag innkasserte de norske kvinnene sin femte strake seier, og laget topper dermed grunnspilltabellen.

Mandagen åpnet med 10-2-seier over Litauen, mens det skulle bli betydelig tøffere mot Slovakia senere på dagen. I en jevnspilt kamp skaffet Norge seg ledelsen med 6-5 i niende omgang. Slovakia maktet ikke å slå tilbake i siste omgang, som endte uten poeng til noen av lagene.

Nærmest Norge i grunnspillet følger Tyrkia, som har vunnet fire av fem kamper. De norske kvinnene, med Kristin Skaslien, Marianne Rørvik, Pia Trulsen, Jen Cunningham og Maia Ramsfjell på laget, møter England tirsdag ettermiddag.

(©NTB)