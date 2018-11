Iversen vil matche Weng forsiktig

ntb_sport

Fjorårets verdenscupvinner hadde ingen stor åpningshelg med tanke på resultater. Hun endte nummer sju og ble hektet av med nesten to minutter av Therese Johaug i fredagens klassiskløp.

Lørdag ble hun nummer 16 på sprinten. Da ble hun slått ut i kvartfinalen. Søndag gikk hun ikke.

Landslagstreneren er ikke overrasket over at Weng hang etter i åpningsrennene.

– Heidi har hatt en sesongstart helt som forventet. Kanskje er det noen som forventet noe annet, men ut fra treningsarbeidet som hun har gjort fra i sommer og fram til nå, så er det ingen grunn til å vente at hun skulle ha gått så mye fortere, sa Iversen.

Hardtrening

Iversen mener at Weng trenger passe doser med konkurranser og mer hardtrening.

– Hun har nesten ikke hatt hardtrening i det hele tatt, og da er det klart at du ikke er forberedt til å gå fort på Beitostølen i slutten av november. Målet hennes er å gå fort etter jul. Når hun får flere konkurranser og hardøkter, så kommer hun sigende etter hvert, men det er kanskje for tidlig til neste helg.

Senere mandag kommer verdenscuputtaket til Kuusamo, og Wengs navn er helt sikkert med der. Men om hun får gå både sprint og 10 kilometer klassisk, er ikke sikkert. Kanskje må Weng finne seg i at hun ikke går gå rubbel og bit fram til jul.

– Jeg heller mot at hun ikke får gå alt selv om hun sikkert ønsker det selv. Det blir en diskusjon om hva vi ta bort, og der er vi ikke helt i mål. Det får vi ta etter helga, sa Iversen.

Ungjenter

19 år gamle Kristine Stavås Skistad ble nummer to i lørdagens sprint. Søndag ble Helene Marie Fossesholm nummer fem på 10-kilometeren i fri teknikk.

Det ligger ikke an til at de to kommer med til rennene i Ruka.

– Vi får håpe at de fortsatt får hjelp til å skjønne at de er juniorer. De får helt sikkert sjansen etter hvert.

– Fossesholm må da vær god nok i en tropp til Lillehammer om to uker?

– Jo, men hun er junior. Jeg håper hun får hjelp til å skjønne at hun er junior. Jeg tipper hun sa at hovedmålet i år er junior-VM. Da må hun gjøre det hun kan for å være best mulig forberedt der. Jeg er ikke bekymret for at hun ikke får sine sjanser. Jeg er mer bekymret for at hun blir hausset opp for mye og at det blir for mye fokus på det. Det er spennende jenter som vi helt sikkert for stor glede av i framtida hvis vi er litt forsiktig med måten vi matcher dem på, sa Iversen.

Slik vi tolket landslagstrener Iversen, er det ikke utenkelig at Kristine Stavås Skistad får muligheten til å gå verdenscupsprint i Davos den andre helgen i desember.

