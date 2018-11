Lagerbäck ga spillerne æren

ntb_sport

Ola Kamara scoret begge de norske målene i den kypriotiske hovedstaden mandag kveld. MLS-proffen står med seks mål på 13 landskamper.

Norsk seier betyr at de vant sin gruppe i nasjonsligaen og rykket opp til nivå B.

– Det kjennes helt fantastisk ut at vi klarte å avslutte det hele med stil. I dag var det resultatet som var det viktigste. Det hadde blitt en tyngre start på det neste året om vi ikke hadde klart dette, sa Lagerbäck på den livestreamede pressekonferansen i etterkant av kampen der en av VGs utsendte var den som sørget for at det ble stilt spørsmål.

Lagerbäck var stolt over jobben som er lagt ned.

– Det er en hel gjeng som står bak. Det er ikke bare meg. Vi har et bra støtteapparat, og det er klasse over det spillerne har gjort.

Norsk gruppeseier betyr også at Norge får omspillskamper for å sikre seg en plass i EM-sluttspillet i 2020 om de ikke skulle klare jobben i den kommende kvalifiseringen.

– Nå får vi en sjanse til om vi ikke skulle klare kvalifiseringen, sa svenske Lagerbäck.

Han syntes det var vanskelig å si hva som er den enkleste veien til EM-sluttspillet. Gjennom kvalifiseringen, eller gjennom omspillskampene?

– Normalt har en mer kontroll på situasjonen gjennom en serie kamper enn gjennom omspill, men dette er vanskelig å si på forhånd. Jeg håper på lettest mulig motstand, og jeg kan love at vi skal jobbe videre og forhåpentlig bli bedre enn vi er i dag.

Lagerbäck hadde følgende å si om de brente sjansene til Alexander Sørloth.

– Det er klart at han bør sette slike. Det er litt typisk at spillere med lite spilletid blir stresset. Han vil jo så gjerne. Normalt setter han disse sjansene, mente Lagerbäck.

