Fredheim Holm gir seg i Vålerenga

33-åringen kom til Vålerenga fra Skeid foran 2004-sesongen. Han velger å gi seg til tross for at han er tilbudt ny kontrakt.

Han rundet nylig 300 spilte kamper for klubben.

– Jeg har hatt god dialog med Ronny (trener Ronny Deila) hele veien, og han syntes det var en voksen avgjørelse. Jeg er glad for at jeg selv kunne velge å gi meg, og at jeg ikke trengte å bli rulla ut av stadion, sier Fredheim Holm til vif-fotball.no.

Det er ikke sikkert at spissen har spilt sin siste kamp.

– Jeg har lyst til å spille mer fotball, men ikke i Eliteserien. Da hadde jeg fortsatt her. Jeg har lyst til å holde på med fotball. Fotball er livet mitt, sier han i en podkast på VIFs hjemmesider.

