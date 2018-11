V76-tips Bjerke onsdag

ntb_sport

1. avd.: 15 Troll Svenn.

2. avd.: 3 Hazil Boko, 6 Mister Adisak, 9 Do It Fass, 5 My Cool Mama.

3. avd.: 1 Voje Eld, 6 Ard.

4. avd.: 8 Global Money, 7 Dancelli, 9 Cash Okay, 5 Love Voice.

5. avd.: Alle 10 startende.

6. avd.: 3 Frøyu Pelle, 12 Vollanfaks.

7. avd.: 1 Always So Easy.

Dagens sikre: 15 Troll Svenn (1. avd.) har vært en seiersslager de siste månedene. Vinner høyst trolig igjen på Bjerke onsdag.

Dagens stallskrik: 12 Vollanfaks (6. avd.) er en vinterhest som liker seg når det er under 0-streken på termometeret.

(©NTB)