Norge med heng på semifinale i curling-EM

Etter åtte av ni runder kjemper skip Steffen Walstads lag mot Tyskland om den siste semifinalebilletten. Begge lag står med fem seirer og tre tap, mens ubeseirede Sverige er klar for semifinale sammen med Italia og Skottland.

Mot russerne var det lenge jevnt, og det var først i siste omgang at Norge klarte å avgjøre. Russerne hadde sistestein på stillingen 5-6, men det norske laget klarte å stjele ett poeng og vinne kampen 7-5.

Torsdag venter Sveits i siste grunnspillkamp.

Etter onsdagens seier er det klart at Norge kommer til å avslutte EM blant de sju sterkeste nasjonene, og dermed er norsk billett til neste års VM i Canada sikret.

Kvinnene sluttspillklare

Det norske kvinnelaget spiller i EMs B-divisjon og fortsatte sin seiersmarsj onsdag da Ungarn ble slått overlegent 10-3. Skip Kristin Skasliens lag har vunnet seks av sju kamper og er sammen med Tyrkia allerede klar for sluttspill i turneringen.

Mot Ungarn skaffet Norge seg et ordentlig overtak med 4-1-ledelse etter tre poeng i tredje omgang. Etter at ungarerne hadde redusert til 3-7 i sjuende omgang, ventet nok en trepoenger fra Norge, og da var kampen over.

Tyrkia slo på sin side Litauen 11-3 og har også seks av sju mulige seirer.

Foruten Skaslien spiller Marianne Rørvik, Pia Trulsen, Jen Cunningham og Maia Ramsfjell for det norske laget, som senere onsdag møter Slovenia i åttende runde.

