Oilers tilbake på vinnersporet under Hitchcock

Det måtte forlengning til i den jevne kampen, og der ble seieren sikret da Connor McDavids pasning gikk via skøyta til Leon Draisaitl og i mål.

Triumfen var svært viktig for et Oilers-lag som hadde tapt seks av de sju siste kampene i NHL. Laget sparket Todd McLellan etter forrige kamp, og Hitchcock, som pensjonerte seg i vår, valgte å steppe inn for å heve laget fra hjembyen Edmonton.

66-åringen er ingen «hvem som helst» i nordamerikansk hockey. Han ledet Dallas Stars til Stanley Cup-trofeet i 1999 og har tredje flest seirer av alle NHL-trenere gjennom tidene.

Tirsdagens seier var Hitchcocks 824. Foran ham på lista ligger Scotty Bowman (1244 seirer) og Joel Quenneville (890).

