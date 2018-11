Lunsjtrav Bjerke torsdag

ntb_sport

{bi}1. løp. 2100 m. auto, V5-1:{bt} 1) Antibes Decoy 1.16,1, Tom Forkerud, Skotterud. L. Kolle, 2) Jasmin Sund (S) 1.16,1, 3) Goodis 1.17,9, 4) Milles More 1.18,1, 5) Divine The Best* (FR) 1.18,3. Odds: 1,48 (2). Trippel: 20,92 (2-7-8). Plass: 1-1-1.

{bi}2. løp. 2100 m. auto, V5-2:{bt} 1) State of Indiana (S) 1.16,9, Toyni Amundsen-Mina Amundsen. M. Amundsen, 2) Cool Counter M.E. 1.16,9, 3) Al Gothi De Chene 1.18,0, 4) Folsom Cash 1.18,1, 5) K.B.'s Rubina 1.18,4, 6) Boggy Verano 1.18,4,g. Odds: 4,99 (8). Trippel: 121,38 (8-6-9). Plass: 2,15-2,70-2,67.

{bi}3. løp. 2100 m. auto, V5-3:{bt} 1) Spang Ole 1.30,6, May Viola Karlsen, Hamar. V. Hop, 2) Solør Alma 1.30,8, 3) Nubgards Stina 1.31,1, 4) Spang Prinsessa 1.31,3, 5) Gyri Jerven 1.31,3. Odds: 1,45 (4). Trippel: 108,05 (4-2-6). Plass: 1,15-1,61-1,98.

{bi}4. løp. 2100 m. auto, V5-4, DD-1:{bt} 1) Sparkling 1.17,3, Lovise Mohaugen, Passebekk. L. Kolle, 2) Simply Red 1.17,3, 3) Coktail's Hangover 1.17,5, 4) Seventeenth Of May 1.17,5, 5) Wagtail Happyharry (S) 1.17,9. Odds: 7,09 (6). Trippel: 204,89 (6-8-4). Plass: 2,58-2,96-1,34.

{bi}5. løp. 2100 m. auto, V5-5, DD-2:{bt} 1) J.C. Royale 1.14,6, Marianne Dæhlen-Tormod Dæhlen. G. Austevoll, 2) Tracy Kronos (IT) 1.15,1, 3) Andova 1.15,1, 4) The Secret Light (DK) 1.15,2, 5) Urlo Spritz (IT) 1.15,4. Odds: 2,76 (5). Trippel: 34,83 (5-7-4). Plass: 1,51-2,53-1,83.

Totalomsetning: Kr. 1.493.612.

(©NTB)