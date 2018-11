Mané forlenger med Liverpool

ntb_sport

Liverpool bekrefter kontraktsforlengelsen på sitt nettsted torsdag kveld.

– Jeg er veldig, veldig glad for å forlenge tiden min her i Liverpool, sa Mané til klubbens hjemmeside.

– Det er en stor dag for meg, og jeg ser fram til alt, spesielt å hjelpe laget videre og å oppnå drømmene våre og vinne trofeer, fortsatte han.

Mané kom til Liverpool i juni 2016 fra Southampton. Senegaleseren ble kåret til årets spiller og spillernes spiller etter debutsesongen i 2016/17 og scoret 20 mål forrige sesong, ti av dem i mesterligaen på vei til finalen.

– Jeg har alltid sagt at jeg ikke trengte å tenke over det to ganger da jeg kom hit. Det var den riktige klubben med den riktige treneren på det rette tidspunktet. Jeg kom hit og er veldig glad, sa Mané.

– For meg er det å signere for Liverpool den beste beslutningen jeg har gjort i karrieren min.

Angrepsspilleren scoret én gang på tre kamper for Senegal under fotball-VM i Russland i sommer.

(©NTB)