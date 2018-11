Skjønsberg: – Det blir ikke mer spennende enn dette

ntb_sport

Skjønsberg kan ikke huske sist det var så mange lag som kjempet i bunnen for videre spill i Eliteserien. Når siste runde braker løs kommende lørdag er det totalt fem lag, i tillegg til nedrykksklare Sandefjord, i nedrykksstriden. Ifølge Skjønsberg blir årets siste serierunde en av de mest spennende man har sett på lenge.

Lillestrøm, Start, Stabæk og Strømsgodset står i fare for å rykke direkte ned dersom de ikke tar poeng i sine kamper, i tillegg kan Bodø/Glimt kan havne på kvalifiseringsplass.

Glimt ligger foreløpig på 11.-plass, kun ett poeng foran Godset, som befinner seg to poeng foran Stabæk på 15. plass med 28 poeng. Mellom dem ligger LSK og Start, som begge står med 29 poeng.

– Kampen med mest nerve

Den store thrilleren der begge lag har alt å spille for, er kampen mellom Stabæk og Strømsgodset. Begge lag står i fare for nedrykk, men sikrer fornyet eliteseriekontrakt med seier på Nadderud.

– Det er vanskelig å spå noe utfall. Godset har ikke vunnet på gress i år, men har trent på gress denne uka. Stabæk har vært ustabile i hele år, men tok en sterk seier mot Odd. Det blir en uhyre spennende kamp, sier Skjønsberg til NTB.

Bodø/Glimt, Lillestrøm og Start, møter imidlertid lag som i utgangspunktet ikke har noe å spille for. Nordlendingene gjester Lerkendal og møter Rosenborg, som allerede er seriemestere. Lillestrøm tar imot Kristiansund, som uansett resultat ender på en femteplass, mens Start møter Haugesund, som heller ikke kan klatre på tabellen.

Start-trener Kjetil Rekdal uttalte etter forrige serierunde at han forventet at alle lag gir bånn gass også i den 30. serierunden, selv om sesongutfallet skulle være gitt. Skjønsberg mener imidlertid at det er store muligheter for at lagene spiller noen prosent dårligere når de ikke har noe å spille for. Han legger til at det kan være en fordel for bunnlagene som jakter på seier.

– Det er vanskelig å si at lagene ikke holder hundre prosent, men faren er der jo for at de går ned et par hakk. Det hadde vært annerledes om motstanderlagene for eksempel kjempet om medalje. Rosenborg har jo også en cupfinale å tenke på, sier Skjønsberg.

Ikke «bare, bare» å rykke opp igjen

Ifølge Skjønberg er det vanskelig å rykke opp igjen allerede neste sesong dersom man rykker ned til 1. divisjon. Han forteller at man på nivå to ikke har råd til like mange feiltrinn, og at man må være veldig profesjonelle i hver eneste kamp.

– Men det morsomme med å rykke ned er at man vinner flere kamper, og det kan skape entusiasme på sikt, sier Skjønsberg.

Han peker likevel på hvor mye spill i Eliteserien har å si for interessen. Ikke bare sportslig, men også økonomisk for klubbene.

– Det er en økonomisk byrde å rykke ned, og det er liten tvil om at det er viktig å bli værende i Eliteserien. I tillegg vil man helst være i det gjeveste selskapet. Det er klart at det er morsommere å få lag som Rosenborg og Molde på besøk.

(©NTB)