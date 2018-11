Tap for Blackhawks på bortebane

ntb_sport

Blackhawks har scoret to mål eller færre i fire av de siste fem kampene sine, ifølge NHL. Heller ikke i kampen mot Washington Capitals på Capital One Arena var det flere mål å telle for haukene fra Chicago.

I første periode var det hjemmelaget som sto for periodens to eneste mål. Etter bare 54 sekunder kom Capitals med den første scoringen, signert Tom Wilson. André Burakovsky sørget så for hjemmelagets andre mål etter drøye seks minutter.

Målrekka fortsatte for Capitals i andre periode. Etter drøye ni minutter scoret Michal Kempny hjemmelagets tredje mål. Målrekka ble imidlertid brutt to minutter etterpå, da Blackhawks-spilleren Brandon Saad sikret lagets første mål i kampen.

Fem minutter etter pause kom det nok en nettkjenning fra haukene, denne gang signert svensken Erik Gustafsson. Bare ett mål skilte lagene, men bare to minutter senere svarte Capitals. Devante Smith-Pelly sendte pucken i mål, noe som var hjemmelagets fjerde scoring.

Nordmannen Andreas Martinsen fikk fire minutter og 13 sekunder på isen.

Chicago Blackhawks er på 6. plass i sin NHL-avdeling etter 22 spilte kamper. Haukene har åtte seire og ni tap. I tillegg har de fem poeng fra kamper som enten har vært avgjort ved straffe eller ved forlengning.

(©NTB)