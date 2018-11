Tidligere Premier League-profil avviser skatteunndragelse

ntb_sport

– Jeg har aldri unndratt skatt, og derfor vil jeg gå til juridiske skritt mot usannhetene som er publisert av Handelsblatt, skrev Lehmann på Twitter torsdag.

Avisen Handelsblatt meldte onsdag, med henvisning til dokumenter fra skattekontoret i München, at Lehmann skjulte markedsinntekter han hadde fra myndighetene.

Avisen forsvarer innholdet i sin artikkel. Der fremgår det også at Lehmann skal ha mottatt dobbelt barnebidrag. Etter å ha vært under etterforskning i flere år skal keeperlegenden i 2017 ha betalt inn et beløp for å få saken ut av verden.

Lehmann hevder på sin side at historien «hovedsakelig er usann og i strid med loven. I særdeleshet skjulte Handelsblatt de faktiske grunnene til at saken ble avsluttet, til tross for at de kjente til den».

Den 49 år gamle tidligere Arsenal-keeperen spilte også for Schalke, Borussia Dortmund, Stuttgart og Milan i sin innholdsrike karriere.

Totalt fikk han 61 landskamper for hjemlandet.

