Kroatia i førersetet i Davis Cup

Kroatia har én Davis Cup-seier fra 2005, men er ikke langt unna å innkassere sin andre med 2-0-ledelse før andre dag av finalen mot Frankrike. Finalen spilles i best av fem, så Kroatia er kun ett poeng fra seier.

Forspranget ble opparbeidet etter at Coric slo Jeremy Chardy 6-2, 7-5, 6-4, før sjuenderangerte Cilic ordnet 6-3, 7-5, 6-4-seier mot Jo-Wilfried Tsonga.

Franskmennene må håpe at Nicolas Mahut og Pierre-Hugues Herbert slår Mate Pavic og Ivan Dodig i lørdagens doublekamp for at finalen skal fortsette med to singlekamper søndag.

Kroatia er i sin tredje finale, mens Frankrike jakter sin 11. tittel.

