Monsen om Northug-oppturen på Gålå: – Positivt og hyggelig

– Det var veldig gledelig og oppløftende. Jeg har ikke snakket med ham, men jeg tror han overrasket en del folk ved å bli nummer to. Jeg synes det var positivt og hyggelig for både ham og mange, sa Monsen til pressen i finske Ruka om Northugs innsats under norgescupstevnet på Gålå lørdag.

Da journalistene ville vite hva andreplassen betyr for Northug videre, svarte Monsen at det fortsatt er i det blå.

– Så får vi ta det derfra, det er ikke tatt noen beslutning, så det er ingen grunn ti å spørre om det nå. Vi skal bruke kvelden og morgendagen for å se på den videre skjebnen for ham.

Hovedpersonen selv sier at han føler formen fortsatt er langt unna der den bør være.

– I dag tenker Vidar Løfshus at det er et elendig nivå på Gålå, og at det her resultatet ikke teller. Jeg hadde i hvert fall tenkt det, sa Northug ifølge NRK.

Da hadde han nettopp blitt slått av Håvard Solås Taugbøl i finalen. Det skilte 73/100 sekund opp til vinnertiden.

Løfshus er sjef for det norske langrennslandslaget. Han lovet lørdag at Northug vil få sjansen i verdenscupen før VM. Selv erkjenner mosvikingen at han i dag ikke har noe å gjøre på det nivået.

– Per dags dato er jeg langt unna å ta meg videre fra en prolog i verdenscup. Jeg ser ikke noe poeng i det, så da er det veldig liten vits å gå der, sa Northug etter Gålå-sprinten.

