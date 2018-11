Seriemester Rosenborg rundet av med uavgjort

ntb_sport

Forrige gang Rosenborg ikke tronet øverst i Eliteserien var i 2014. Med seier over Start i forrige serierunde sikret RBK sitt fjerde strake seriegull, og trønderne kunne juble for sitt 26. ligagull i historien.

Med gullet i boks var det duket for den siste sjarmøretappen og fest på Lerkendal i siste serierunde. Blant gullkonfetti gikk trønderne ut på matta for å gi publikum i Trondheim en siste oppvisning mot Glimt.

Ingen festforestilling

Det ble imidlertid ingen festforestilling på Lerkendal. Rosenborg jaktet scoringer for å underholde publikum, mens Bodø/Glimt hadde langt mer å spille for. Nordlendingene jaktet minst ett poeng for å sikre seg videre spill i Eliteserien. Den første omgangen var likevel kjedelig og uten de store målsjansene.

Etter den målfattige første omgangen ga Ulrik Saltnes Glimt-fansen noe å juble for etter en halvtimes spill i andre omgang. Kristian Fardal Opseth vant en viktig hodeduell som endte hos Saltnes, som kom på et flott løp og satte ballen i mål på lekkert vis.

Men Bodø/Glimt fikk ikke nyte ledelsen altfor lenge, for etter kun tre minutter utlignet Yann-Erik de Lanlay på corner for vertene. Utover i andre omgang var det mye fram og tilbake, og verken Bodø/Glimt eller RBK sørget for flere mål i Trondheim. Da dommeren blåste av etter fem minutters tillegg sto det 1-1.

Tett i toppen

Tittelforsvarerne lot døra stå åpen helt fram til den 27. serierunden i Eliteserien. På det meste ledet Brann med sju poeng på Rosenborg, og trønderne festet ikke grepet om seriegullet før de vant 2-1 i det som ble kalt «seriefinalen» mot Brann.

Mange pekte på Brann som små favoritter foran det som lignet en seriefinale i Bergen, men optimismen hos hjemmefansen ble raskt snudd til fortvilelse. Det syltynne håpet Brann-fansen hadde om at gullet skulle «hem» ble dessverre visket ut på tampen av sesongen. Seieren ga RBK fem poengs forsprang da det gjensto tre kamper.

Turbulent sesong

I tillegg til spenning i tabelltoppen, har Rosenborgs sesong vært preget av konflikter og utenomsportslige problemer både i spillergruppen og på ledernivå. Pål André Helland har kalt sesongen «ekstremt turbulent».

Kåre Ingebrigtsen ledet RBK i sesongstarten, men fikk sparken etter den 16. serierunden fordi styret mente han ikke evnet å ta Rosenborg videre i henhold til ambisjoner og spillestil, internasjonale drømmer og målsettinger.

Alexander Søderlund har åpnet opp om frustrasjon ved lite spilletid og det har stormet mye rundt Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner, som er dømt for vold mot en taxisjåfør.

Til tross for støyen som har utartet i sesongen, har klubben levert sportslig. Rosenborg jakter dobbelen og spiller cupfinale mot Strømsgodset allerede neste helg.

