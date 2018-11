Elverum med ny seier i mesterligaen i sluttsekundene

ntb_sport

Elverum har imponert stort i det som er blitt kalt «dødens gruppe» i gruppespillet i Champions League, og har fortsatt mulighet til å gå videre etter å ha spilt flere svært jevne kamper.

Forrige søndag ledet Dinamo Bucuresti 28-27 13 sekunder før slutt, men Magnus Fredriksen utlignet før Elverum fikk straffekast da det gjensto ett sekund på klokka.

20 år gamle Simen Holand var iskald fra straffemerket og satte vinnermålet, som sørget for at håpet om videre avansement i Champions League levde videre.

Søndag tok Elverum imot det sveitsiske laget Wacker Thun i Terningen Arena. Wacker Thun lå nederst i gruppe D med kun ett poeng foran kampen og det var en kamp Elverum måtte vinne for å ha mulighet til å ta seg videre.

I jakten på to av de fire siste poengene i gruppespillet ble det nok en jevn kamp.

Elverum var på papiret knappe favoritter, men at den viktige angrepsspilleren Tine Poklar var ute av spill satte ekstra press på hjemmelaget. Første omgang ble meget jevn og gjestene fra sveits gikk i garderoben med ett måls ledelse.

Lagene fulgte hverandre hakk i hæl også i andre omgang.

Med to minutter igjen av kampen var stillingen 27-28, før fikk gjestene fra sveits pådro seg en tominutter. Dermed var det duket for nok en slutthriller. Fredriksen gjorde som i forrige kamp og sørget igjen for utligning til Elverum. Og igjen var det unggutten Simen Holand Pettersen som satte inn vinnermålet.

Elverum sikret to viktige poeng og vant 29-28.

