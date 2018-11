Emil takket broren etter Ruka-suksessen

ntb_sport

Kun russeren Alexander Bolsjunov var bedre enn 27-åringen fra Meråker.

Iversen åpnet sterkt på Beitostølen med 2.-plass i sprint og seier på 15 kilometer klassisk. Lørdag ble det 4.-plass i verdenscupåpningen i sprint og søndag altså 2.-plass.

Han ble nevnt som en joker før sesongstart av landslagstrener Eirik Myhr Nossum, og etter to helger på snø med startnummer på brystet er det mye som tyder på at nordtrønderen er blitt en bedre skiløper denne sesongen enn det han har vært tidligere.

Spørsmålet er hvorfor?

– Jeg har trent bra, og det har vært en seriøs høst. Jeg har gjort en bra jobb. Det er mye trening, mye hvile og få utskeielser. Jeg har vært mye hjemme alene i Meråker, og det tror jeg har ført til mer overskudd og at jeg har kunnet trent godt. Og så har jeg fått litt hjelp av broren min, og vi har fått en bra start på sesongen. Det har gjort at jeg har fått mer overskudd, sa Iversen.

Hjelper

Før sesongstart ble det kjent at han hadde engasjert lillebroren Mats som altmuligmann i det han kalte en 10-prosentstilling og med en femsifret lønn med rett til bonuser om det gikk bra.

Ifølge Emil har broren vært en viktig faktor i forberedelsene til en ny sesong.

– Hvis du bare har visst hvor mye han har gjort av forskjellige ting, hadde du fått sjokk. Han har virkelig stilt opp for meg og har gjort livet mitt litt lettere, sa Iversen under søndagens pressekonferanse.

Asket

Der beskrev Iversen hvordan han nærmest har levd som en asket i de siste månedene. Han har kjent at det har gått bedre på trening i lang tid. Han sier at han har trent med mer kvalitet, og han sier at han er blitt bedre på intervaller.

Siden han ble matforgiftet på høydesamling i Val Senales i oktober, så har pilen bare pekt en vei, og det er tilnærmet rett opp.

Han fikk fort tilbake energien etter det lille avbrekket i Nord-Italia.

Disiplin er et stikkord som kan brukes om hvordan livet til Emil Iversen har vært i de siste månedene.

– Det har vært et veldig rolig liv. Det er mange som tror at det er kult å være skiløper, men det er ikke alltid det er det. Det kan jeg bekrefte. Jeg var ikke på julebord med bestekompisene i går for å si det sånn.

I den formen Emil Iversen er i nå, er han en soleklar pallkandidat under minitouren i Lillehammer kommende helg.

