Iversen nærmest kruttsterk Bolsjunov: – Har nesten ingen svakheter

Det så en stund ut til å bli en thriller om seieren i Finland, men Bolsjunov viste muskler i andre halvdel av rennet og fikk stadig større luke til konkurrentene. 21-åringen slo Iversen med 19,5 sekunder. Svenske Calle Halfvarsson ble treer.

Det var hans tredje individuelle seier i verdenscupen. Dagen før utnyttet den unge russeren Johannes Høsflot Klæbos kjempebrøler like før mål og vant sprinten i sesongens første internasjonale renn.

Iversen gikk knallsterkt søndag, men greide ikke å gjøre noe med Bolsjunov. Trønderen kan uansett vært fornøyd med pallplassen, hans 17. i verdenscupen individuelt.

27-åringen gikk fort fra start og var raskest ved de fire første mellomtidene, men Iversen matchet ikke Bolsjunov fra seks kilometer og inn til mål.

– Nok et bra skirenn, så jeg er veldig fornøyd. Vi har lært litt av at man må åpne knallhardt, så jeg gadd ikke å lenge igjen sekunder i starten. Jeg fikk en pangstart, og det der vel der jeg slår alle. Til slutt var det bare en russer som var for god. Han var det ikke noe å gjøre noe med, sa Iversen til NRK.

Ikke umulig

Bolsjunov ser nå så sterk ut at han blir mannen å slå utover vinteren. Iversen gir ikke opp på Norges vegne, men innrømmer at det blir krevende.

– Han er veldig god og har nesten ingen svakheter. 20 sekunder opp til ham er et bra skirenn. Det kan svinge litt, og det skal ikke være umulig (å slå ham).

Den norske laginnsatsen i Ruka var sterk. Norge hadde sju løpere blant de 14 beste. Martin Johnsrud Sundby endte rett utenfor pallen med sin fjerdeplass. Veteranen ble slått med 31,1 sekunder.

Deretter fulgte Martin Løwstrøm Nyenget som nummer åtte, mens Klæbo havnet på plassen bak. Forrige sesongs suverent beste langrennsløper måtte se seg slått med 47,6 sekunder.

Klæbo var bakpå tidlig, men fikk det særlig tøft mot slutten. Han er åpenbart ikke i samme slag som på samme tid i fjor. Forrige sesong gjorde 22-åringen nesten rent bord de første ukene av sesongen. Fasiten før jul viste sju seirer (inkludert tourtriumfen i Ruka) i verdenscupen. Kun franske Maurice Manificat (2) og Simen Hegstad Krüger brøt innimellom Klæbos fullstendige dominans den første måneden.

Nossum fornøyd

Didrik Tønseth tok 10.-plassen i søndagens distanserenn i klassisk stil. På plassen bak fulgte Krüger, mens Sjur Røthe ble nummer 14. Hans Christer Holund ble sist av de norske på 24.-plass.

– Det var god laginnsats, og vi får også inn en på pallen etter et veldig godt løp av Emil. Han er i veldig god form. Det er gledelig å se så mange høyt oppe på resultatlista, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Nossum er ikke overrasket over at Iversen viser solid form i sesongstarten.

– Han har trent veldig godt. Mer hokus pokus er det ikke. Vi har visst at toppnivået til Emil er skyhøyt. Det har det vært i mange år. Nå gjelder det å få det til å holde seg stabilt.

Han erkjenner at Bolsjunov blir en vanskelig mann å stoppe i vinter.

– Det blir en nøtt å knekke. Han er god i alt. Vi må være tipp topp alle sammen for å ha en sjanse mot ham, men vi kan bare prøve helg etter helg. Han er ikke uslåelig, sa Nossum.

Neste helg flytter verdenscupsirkuset seg til Lillehammer.

– Der skal vi gi ham en veldig god kamp, avsluttet Nossum.

