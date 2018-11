Løke tror ikke skadene blir en energityv

ntb_sport

Søndagens EM-generalprøve mot Frankrike førte med seg et knippe dårlige skadenyheter for landslagssjef Thorir Hergeirsson og hans mannskap.

Ikke bare pådro Bucuresti-stjernen Amanda Kurtovic seg det som tilsynelatende er en alvorlig kneskade, men Katrine Lundes overtråkk på oppvarmingen og Thea Mørks krampetendenser i låret var en klar strek i regningen.

Fra før har landslagskaptein Stine Bredal Oftedal slitt med lårmuskulaturen og måttet stå over kamper i oppkjøringen.

Heidi Løke er imidlertid ikke bekymret for at skadeproblemene kan bli en energityv og et forstyrrende element i dagene før EM.

– Jeg synes ikke det er forstyrrende. Det er en del av sporten vår. Nå er det trening i dag, og så har vi noen dager hjemme, så får vi håpe de småskadene vi har blir skikkelig bra, sa hun til NTB under mandagens pressetreff.

Mange på en gang

I likhet med lagvenninnene hadde hun vondt av Amanda Kurtovic.

– Det er utrolig synd for laget at Amanda er skadet, men vi må se framover. Vi har et mesterskap vi skal spille, sa Løke, som fremhever bredden og kvaliteten i den norske troppen.

– Vi har et fantastisk godt lag og gode spillere. Samtidig vil man alltid ha med alle de beste. Vi må uansett gjøre det beste ut av denne situasjonen, og jeg er ganske sikker på at vi skal klare å være fullt fokusert når det virkelig smeller.

– Kan du huske en oppkjøring med så mange skader tett på mesterskapet?

– Jeg synes nesten alltid det har vært noe, men nå kom det jo veldig mange på en gang, medga Løke.

Like motivert

Tross skadeutfordringene leverte både hun og lagvenninnene en bunnsolid generalprøve mot de franske EM-vertene søndag. Løke ble norsk toppscorer med sju mål i 23-21-seieren.

– Jeg synes vi viste i helgen at vi har hatt jevn stigning fra kamp til kamp, og at vi har masse å spille på. I tillegg synes jeg også at vi har mye å gå på, og det er veldig positivt, fastslo veteranen.

35 år gamle Løke er akkurat like motivert for å skyte Norge til gull som tidligere.

– Det er dette jeg liker aller best å gjøre. Jeg gleder meg akkurat like mye til dette som første gangen jeg skulle til et mesterskap, smiler hun.

At hun igjen bytter ut hjemlige juleforberedelser med håndballspill, har nærmest blitt normalen.

– Jeg kan jo nesten ikke huske hvordan det er uten. Jeg synes uansett dette er utrolig gøy og elsker det jeg driver med, sier Storhamar-spilleren.

