LSK-Kippe vil være i fotballen i mange år til

Søndag fikk han prisen som årets forbilde under gallaen Fotballfesten. Dagen før spilte han som vanlig i LSKs midtforsvar med kapteinsbindet rundt armen da romerikingene berget plassen i Eliteserien.

Selv om Kippe har bikket 40, føler han at kroppen har vært bra i 2018.

– Jeg må jo si at jeg har vært veldig bra i år. Det har vært lite skader, og jeg har spilt stort sett alle kamper. Jeg har fått trent godt, og det er viktig for min del. Egentlig har jeg vært bedre i år enn i fjor, så det er positivt, sa Kippe til NTB etter 2-0-seieren over Kristiansund i serieavslutningen.

Mot ny kontrakt

Kippe er en real Lillestrøm-legende. Han spilte for førstelaget allerede i 1997, og året etter ble han solgt til Liverpool.

Etter det gikk veien til Stoke, før han var tilbake i LSK i 2002. Siden har han vært en fast brikke på Åråsen.

Totalt står veteranen med 466 tellende kamper for kanarifuglene. LSK-kontrakten løper ut i år, men det er ventet at han signerer en ny avtale på ett år om kort tid.

Vil fortsette

Kippe har gjort seg mange tanker om veien videre.

– Jeg har tenkt mye på det. Etter så mange år i fotballen har jeg lyst til å fortsette med det i mange år til, enten det er som spiller eller noe annet. Vi får se, men det blir en helhetsvurdering basert på hvilke muligheter som kommer og hva som er best på lang sikt, sier Kippe og legger til:

– Det er ingenting som slår det å være fotballspiller.

Lillestrøm er det laget som har vært lengst i den øverste divisjonen i norsk fotball. Der har gultrøyene vært siden opprykket i 1975.

