Skistad får verdenscupsjanse i Lillehammer, som ventet ingen Northug

Skistad imponerte stort da hun ble toer i åpningssprinten på Beitostølen nylig. I helgen vant junioren Gålå-sprinten (norgescuprenn) overlegent.

Forrige sesong tok Skistad i tillegg sølv i junior-VM. Hun verdenscupdebuterte i Drammen forrige vinter.

Den norske troppen til rennene på Lillehammer er på massive 30 løpere, likt fordelt mellom menn og kvinner. Fredag skal det gås skøytesprint, mens det er distanserenn lørdag og søndag i henholdsvis fri teknikk og klassisk. Det siste gås som en jaktstart.

Det var ventet at Northug ikke ville bli å finne i uttaket. Han har den siste tiden flere ganger sagt at han ikke har noe å gjøre i verdenscupen før jul. Det gjentok han senest etter 2.-plassen i Gålå-sprinten lørdag.

Store forventninger

I forbindelse med uttaket står det at Northug i likhet med Mari Eide, Niklas Dyrhaug og Pål Golberg står over Lillehammer-rennene i samråd med sine trenere.

– Vi er klare for et av sesongens høydepunkt for langrenn med verdenscuprenn på Lillehammer. De siste årene har vi hatt svært gode resultater på Lillehammer, og vi har store forventninger til helga. God stemning rundt løypa gjør at vi får hjemmebanefølelsen som gir det ekstra løftet, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Therese Johaug fikk i helgen et perfekt comeback i verdenscupen etter 988 dagers fravær. Hun knallet til og knuste rivalene på den klassiske 10-kilometeren i Ruka. Lørdag og søndag fortsetter hun triumfjakten når to nye distanserenn står på programmet.

Maiken Caspersen Falla får en ny seierssjanse i fredagens skøytesprint. I Ruka nådde hun ikke helt opp og ble nummer fire i finalen.

Klæbo-revansj?

På herresiden er det knyttet stor spenning til om noen av de norske løperne kan stoppe Alexander Bolsjunov. Den russiske unggutten har fått en pangstart i verdenscupen med to seirer av to mulige.

Klæbo vil spesielt revansjere lørdagens sure sprinttap. Da lå han an til å vinne, men dummet seg ut ved å se seg til feil side og slutte å stake de siste meterne før mål. Dermed forærte han seieren til Bolsjunov.

På 15-kilometeren måtte trønderen se seg slått av rivalen med voksne 47,6 sekunder. Klarer Klæbo å ta opp kampen på distanserennene i Lillehammer? Formsterke Emil Iversen var nærmest i Ruka, men også han ble satt på plass med 19,5 sekunder.

Dette er uttaket:

Kvinner: Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Lotta Udnes Weng (Nes), Ragnhild Haga (Åsen), Kathrine Harsem (Varden Meråker), Kari Øyre Slind (Oppdal), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Thea Krokan Murud (Søre Ål), Therese Johaug (Nansen), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Silje Øyre Slind (Oppdal), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Tiril Udnes Weng (Nes), Marthe Mæhlum Johansen (Østre Toten Skilag).

Menn: Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Didrik Tønseth (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Hans Christer Holund (Lyn), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Emil Iversen (Varden Meråker), Sjur Røthe (Voss), Vebjørn Turtveit (Voss), Gjøran Tefre (Førde), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Mattis Stenshagen (Follebu).

