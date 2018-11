Tore Reginiussen årets spiller på NTB-børsen

ntb_sport

Reginiussen og Rosenborg avsluttet siste serierunde med 1-1 hjemme mot Bodø/Glimt. Rosenborg sikret seg til slutt seriegullet på en komfortabel måte én runde før slutt. Med kun 24 innslupne mål i løpet av året er midtstopper Reginussen utvilsomt en av de viktigste bidragsyterne til det fjerde strake seriegullet.

– Det er artig og stas. Det er flere som har vært gode i år, men det er alltid gøy. Jeg synes jo personlig André (Hansen) har vært fantastisk i år, sa Reginiussen til NTB etter lørdagens kamp.

– Det betyr ikke så mye for meg med personlig anerkjennelse. Jeg er glad når vi gjør det bra som lag og vinner, og jeg er stolt over at vi har klart å dra gullet hjem i år igjen.

Det så ut til at bodøværingene skulle legge en demper på gullfesten for Rosenborg etter å ha tatt ledelsen etter 70 minutter, men Reginiussen dukket opp på en dødball og noterte seg for en målgivende pasning da Yann-Erik de Lanlay utlignet tre minutter senere.

Reginiussen har kun gått glipp av én eliteseriekamp i år og står med to scoringer og to målgivende pasninger.

Med et snitt på 5,90 havnet han foran Vito Wormgoor (Brann, 5,83) og Erling Braut Haaland (Molde, 5,80) på spillerbørsen.

