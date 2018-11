Kagawa kan forsvinne fra Dortmund

ntb_sport

Kagawa nyter ikke mye tillit under den nye treneren Lucien Favre og har kun spilt fire kamper denne sesongen. I forkant av onsdagens mesterligamøte med Brugge var han ikke engang å se på treningsfeltet.

Til den japanske avisen Nikkan Sports sier midtbanemannen selv at det kan være et alternativ å forlate Dortmund når overgangsvinduet åpner i januar.

– Jeg ønsker å finne en løsning. Én mulighet er å bytte lag. Jeg har ikke noe å tape, sier Kagawa.

Kagawa antyder i det samme intervjuet at han kunne tenke seg å spille i Spania. I sommer var det interesse for ham fra det spanske topplaget Sevilla.

29-åringen Kagawa har spilt for Dortmund i to perioder, fra 2010 til 2012 og deretter siden 2014. I mellomtiden spilte han for Manchester United.

