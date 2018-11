Sol Campbell har fått sin første trenerjobb

ntb_sport

44-åringen har undertegnet en 18-måneders kontrakt med klubben som ligger på bunnen av 2. divisjon.

– Sol anses som en av de beste engelske forsvarsspillerne i sin generasjon, og vi er glade over å kunngjøre at han er vår nye hovedtrener, melder Macclesfield.

Campbell jobbet nylig en kort periode med Englands U21-lag.

Campbell spilte for Tottenham og Arsenal i en årrekke og vant blant annet ligaen med Arsenal i 2002 og 2004. Han har representert England i tre VM og har 73 kamper for landslaget. Han la opp som fotballspiller i 2011 etter et kort opphold i Newcastle.

