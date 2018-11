WADA-eksperter i Moskva for å samle data om doping

ntb_sport

De tre ekspertene, som ikke er navngitt av WADA, skal møte russiske idrettsledere og avtale retningslinjer for prosessen, som er en konsekvens av avtalen som førte til at Russland tidligere i høst ble tatt inn i varmen igjen av antidopingbyrået.

WADA utestengte det russiske antidopingbyrået RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende og myndighetsassistert dopingjuks i årene 2011 til 2015. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva.

Tilgang til data fra laboratoriet var opprinnelig et av kravene for å oppheve utelukkelsen, men i september vedtok WADA-styret mot sterke protester fra blant andre utøverrepresentanter og visepresident Linda Hofstad Helleland å slippe russerne inn igjen likevel. Dette ble gjort under forutsetning av at tilgang gis innen årsskiftet.

Hemsko

Mangelen på adgang til data fra Moskva-laboratoriet har vært en hemsko i forsøket på å stille de skyldige til ansvar for dopingjukset. I februar omgjorde Idrettens voldgiftsrett (CAS) straffene mot 28 av de 43 russiske idrettsfolkene som av IOC var diskvalifisert og utestengt for å ha bidratt til og profittert på dopingjukset.

– Det vi trenger for å straffe eller frikjenne utøvere er de originale dataene fra tester, og det er hva vi kommer til å få fra laboratoriet i Moskva, sier WADAs etterforskningsleder Günter Younger til nyhetsbyrået AFP.

– Med alle data vil vi kunne fullføre våre saker og ha en komplett beviskjede.

Imidlertid hevder flere kilder i antidopingmiljøet at data trolig er ødelagt eller forfalsket i slik grad at man ventelig får mye færre dopingsaker enn de 1000 fordelt på 30 idretter McLaren i sin rapport anslo.

Utfordring

– En utfordring er at de avgitte prøvene ikke lenger kan analyseres fordi de er blitt destruert, sier Younger.

Så langt har bare to internasjonale særforbund, friidrett (IAAF) og skiskyting (IBU), innledet disiplinærsaker basert på opplysningene i McLaren-rapporten. IAAF har siden november 2015 nektet russere deltakelse i internasjonale konkurranser, unntatt håndplukkede idrettsfolk som må konkurrere som nøytrale utøvere.

IAAF skal i begynnelsen av desember ta stilling til om den sanksjonen skal vedvare eller oppheves.

