Bakke lar seg ikke lure av svekket Besiktas

Onsdag offentliggjorde Besiktas-trener Senol Gunes troppen til bortekampen i Østfold, og på listen over spillere manglet en rekke kjente navn. Nederlandske Ryan Babel og den portugisiske duoen Pepe og Ricardo Quaresma er tre av de mest fremtredende fraværene.

Med i troppen er heller ikke midtbanespilleren Gary Medel og Gökhan Töre. Begge var med i startoppstillingen da Besiktas slo sarpingene 3-1 hjemme i Istanbul tidligere i gruppespillet.

Babel-overskrifter

Sarpsborg-trener Geir Bakke ble ikke overraskende konfrontert med den svekkede Besiktas-troppen da han møtte pressen onsdag.

– Vi møter et ballskikkelig lag, men noen av stjernene er igjen hjemme. Det betyr bare at det kommer sultne og litt yngre krefter på banen. Jeg vet ikke om det er en fordel for oss eller ikke, sa Bakke.

– Vi kan ikke bruke for mye krefter på det. Vi må gjøre de tingene vi stort sett har vært gode på i disse europacup-kampene, og det er å se ut som et fotballag med gode avstander, høy frekvens og smarte valg som gjør at vi ikke spiller på oss noen dumme brudd, tilføyde han.

Det er ikke oppgitt noen grunn til de mange fraværene i Besiktas-troppen. Ryan Babel har imidlertid skapt overskrifter den siste tiden som følge av at han nylig var ufin i svaret da en supporter stilte han et spørsmål i sosiale medier.

Nederlenderen er på utgående kontrakt med Besiktas, og supporteren skal ha spurt Babel om han kunne være på vei til en annen tyrkisk storklubb for pengenes skyld.

Besiktas-ledelsen har i etterkant av episoden kalt Babels oppførsel uakseptabel og har bedt ham forklare seg for ledelsen.

Været er et pluss

Mye står på spill i Sarpsborg torsdag. Belgiske Genk topper gruppe I når to kamper gjenstår. Sarpsborg og Malmö er begge to poeng bak, med det norske overraskelseslaget foran på flere scorede mål i kampen om den viktige annenplassen.

Besiktas er tabelljumbo med sine fire poeng, men det kan snu seg fullstendig torsdag. Gruppe I er en av europaligaens mest åpne.

Sarpsborg-trener Bakke svarte torsdag et krystallklart «ja» da han fikk spørsmål om kaldt norsk vintervær kan bli vrient å håndtere for et tyrkisk lag som er vant til helt andre temperaturer.

Kaptein Joachim Thomassen er enig.

– Det er utelukkende positivt at det blir vær som vi vikingene liker bedre enn dem som kommer fra Tyrkia, sa han på pressekonferansen.

Uansett utfall torsdag vil Sarpsborg ha noe å spille for i sin siste gruppekamp mot Sander Berges Genk i Belgia.

