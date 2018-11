Svindal forstår Kristoffersen i konflikten med skiforbundet, etterlyser felles regler

ntb_sport

Svindal har selv Red Bull som sponsor og kjørte helt fram til forrige sesong med sponsoren på hjelmen framfor Telenor, som Kristoffersen og resten av laget måtte kjøre med. Grunnen til at Svindal fikk kjøre med Red Bull var at han hadde inngått avtalen før Telenor fikk enerett.

Før denne sesongen måtte også landslagets største profil bukke under for presset.

Kristoffersen mener Norges Skiforbund (NSF) er urimelig når det nekter enkeltutøvere å kjøre med en annen sponsor på hjelmen, og at det har kostet ham masse penger. 24-åringen har derfor tatt skiforbundet til retten, og for en drøy uke siden kom en uttalelse fra EFTA-domstolen som ga begge parter delvis medhold.

Vil ha ensartede regler

Kristoffersen-saken var et naturlig tema da Svindal og resten av fartskjørerne ladet opp til sesongåpning i Lake Louise i helgen. Svindal ble engasjert da NTB stilte ham spørsmål om saken.

– EFTA-domstolen har gitt Henrik litt medhold, men det jeg skal si nå er bare min mening: Jeg forstår Henrik. Han ser på Marcel Hirscher som er i Østerrikes forbund, og som har et helt annet regelsett enn i Norge. Er det rettferdig? Burde ikke alle forbund følge reglene til FIS og ha noenlunde samme regler?

– Akkurat nå er det 100 prosent opp til ledelsen i hvert forbund. Etter min mening burde alle under FIS være under de samme reglene. Det er derfor jeg forstår Henrik 100 prosent, og det er synd at han ikke kan ta opp saken med FIS, men må kjempe mot sitt eget forbund. FIS burde vite at det spriker mellom forbundenes regler. Det er også andre forbund som opplever problemer, sier alpinkongen fra Romerike.

Felles regler kan sette en stopper for problemet, mener Svindal.

– Hvis alle forbund opererer med samme regler, så kan man bare si at ingen i verden kan gjøre det. Det er vanskeligere å kjempe mot, men nå har alle forskjellige regler og forskjellige løsninger, så jeg skjønner Kristoffersen. Det er hardt å akseptere ditt forbunds avgjørelse.

Tatt konflikter internt

Svindal ser også forbundets side av saken.

– Det er vanskelig for nasjonale forbund å finne penger fra sponsorer som de trenger for å bygge lag og hjelpe neste generasjon. Det må vi forstå. Jeg sier ikke at det norske systemet er feil, men det som er feil at er at Henrik ser Marcel på podiet og tenker at de to lever i to forskjellige verdener. Det synes jeg er feil.

Men når det kommer til mediehåndteringen av konflikten, har de to landslagskameratene ulike oppfatninger.

– Grunnen til at det er så mye skriverier om ham er fordi han er i en åpen konflikt med forbundet. Jeg har også hatt mine kamper med forbundet, men jeg har holdt det internt. Henrik tar det åpent og bruker mediene for å legge press på forbundet.

Respekterer ulike syn

Svindal har ingen planer om å ta opp kampen selv ved siden av Kristoffersen.

– Hva kan jeg si? Jeg har hatt det så mye gøy med mine problemer de siste årene av karrieren at jeg ikke vil kjempe mer. Red Bull kjenner jeg så godt at det ikke er noe problem lenger, men det er ikke noe godt å ikke få kjøre med logoen deres på hjelmen.

Skiforbundet sier i en kommentar til NTB at den norske modellen går ut på at «sponsorene bidrar til driften av landslagene og fellesskapet».

– I Østerrike har de valgt en noe annen modell. Samtidig har også utøverne i Norge mulighet til å inngå personlige avtaler, noe for eksempel Kristoffersen og Svindal har med blant andre Red Bull. Vi respekterer at det er ulike syn på svakheter og styrker knyttet til denne modellen, sier kommunikasjonssjef Espen Graff.

Rettssaken mellom Kristoffersen og NSF går i Oslo tingrett i mars neste år.

