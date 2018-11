Dahlmeier mister sesongåpningen

ntb_sport

– Mixed-stafetten kommer for tidlig for Laura. Vi vil diskutere tidsplanen for de neste ukene separat med henne, sier Bjørn Weisheit, sportsdirektør for de tyske skiskytterne.

Dahlmeier blir derimot kanskje å se i en av de tre første individuelle konkurransene.

Den dobbelte OL-vinneren returnerte til trening sist uke etter at hun tok en pause i midten av oktober, da legene snakket om at hun hadde et svekket immunsystem.

Sesongen innledes med blandet stafett søndag. Kvinnenes første individuelle konkurranse er 15 kilometeren neste torsdag, som følges av sprint og jaktstart.

Dahlmeier vant to gull i Pyoungchang-OL, har sju VM-gull og 19 verdenscupseire.

