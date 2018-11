La Liga saksøker Spanias fotballforbund

ntb_sport

Det bekrefter ligaen. Verken den spanske ligaen eller fotballforbundet har ønsket å gi noen ytterligere kommentar.

I august la den spanske ligaen fram for Spanias fotballforbund at én kamp per sesong skal flyttes til USA. Det skulle skje som et ledd i et 15 års langt samarbeid mellom ligaen og det amerikanske medieselskapet Relevent Sports.

Det er forbundet som må godkjenne spill i utlandet, men det er fremdeles ikke tatt noen beslutning selv om forespørselen om å godkjenne La Liga-kamp i USA ble lagt fram for flere måneder siden.

– Skandaløst

Den spanske ligaen arrangerer de to øverste divisjoner i Spania, mens forbundet har ansvar for supercupen og Copa del Rey (cupen). Relevent Sports meldte nylig at den er kontaktet av Spanias fotballforbund, som ønsker å avvikle supercupkampen i USA.

Den spanske ligapresidenten Javier Tebas kaller det skandaløst av forbundet å tilby supercupen til samme organisasjon som allerede har et partnerskap med den spanske ligaen for kampen i USA.

La Liga anklager fotballforbundet for brudd på konkurransereglene og håper på en snarlig avgjørelse i sin favør. Ligaen truer også med å anke saken inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) om den ikke vinner fram.

Spillerne kritiske

Da forespørselen ble lagt fram, uttrykte La Liga-spillerne at de ønsket å unngå kamper i USA. De gikk så langt som å si at de ikke utelukket streik for å vise sin misnøye mot ligaledelsens avgjørelse om å flytte kamper ut av Spania.

Det er Barcelona og Girona som etter planen skal møtes i Miami i januar. For at kampen kan flyttes må den godkjennes av Spanias fotballforbund (FEF), USAs fotballforbund, UEFA og CONCACAF.

FIFA-president Gianni Infantino sier at han er skeptisk til La Liga-kamp i USA og peker på at en hjemmekamp skal spilles hjemme og ikke i et annet land. Selv om FIFA-godkjennelse ikke er påkrevd for at kampen kan spilles, mener Infantino at forbundet bør ha et standpunkt, ikke minst fordi saken også vil ha konsekvenser for fotballen på et globalt nivå.

Forespørselen som ble lagt fram tidligere i høst omhandler at en kamp per sesong skal spilles i USA. Målet er å promotere spansk fotball i USA og Canada. Forslaget er blitt støttet av mange, men har også møtt kritikk fra fans, spillere og klubber.

