Nytt profflag satser stort på hundekjøring

ntb_sport

Laget, som har fått navnet Team QRILL Pet, består av en miks av profilerte utøvere og mer ubeskrevne blad.

Joar Ulsom, årets vinner av hundekjøringsløpet Iditarod 2018, er med. Det samme er amerikanske Dallas Seavey, som har vunnet Iditarod fire ganger.

De tre øvrige medlemmene er 18-åringen Hanna Lyrek, Marit Beate Kasin og Thomas Wærner. Sistnevnte vant Finnmarksløpet i 2013. I en pressemelding heter det at den nye proffsatsingen jobber med å sette hundenes helse og velvære i sentrum.

Team QRILL Pet skal etter planen delta i de store løpene innen hundekjøring, deriblant Finnmarksløpet, Iditarod og Femundsløpet.

– Vi håper at team Qrill Pet kan motivere og bane vei for etablering av flere lag på ulike nivåer slik at sporten totalt sett styrkes, sier styreleder Per Aronsen i Finnmarksløpet om nyvinningen.

(©NTB)