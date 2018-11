Sen vending sendte Berisha og Rapid mot cupspillet

ntb_sport

Veton Berisha og hans lagkamerater i den østerrikske klubben kjempet lenge i bratt motbakke i vinterkulda i Moskva, der hjemmelaget ledet etter scoring av Zé Luís i det 20. minutt.

Tre Spartak-poeng ville sikret laget avansement til cupspillet uavhengig av utfall i kveldskampen mellom Rangers og Villarreal, men i det 80. minutt utlignet den 19-årige tyrkeren Mert Müldür med sitt første A-lagsmål for Rapid. Han scoret ved nærmeste stolpe etter hjørnespark fra Philipp Schobesberger.

Rett etter satte Rapid inn forsvarsspilleren Manuel Thurnwald for Berisha for å tette igjen og sikre det ene poenget som ville holdt laget inne i kampen om avansement. Spartak presset hardt for et seiersmål, men i stedet var det Schobesberger som på overtid ble matchvinner.

Stefan Schwab slo en lang ball i bakrom, og Schobesberger nådde ballen foran keeper Artjom Rebrov. Schwab og Schobesberger ble byttet inn samtidig i det 64 minutt og samarbeidet om målet som vendte den jevne gruppe G på hodet.

– Jeg er svært fornøyd både med prestasjonen og med resultatet. Seieren var fortjent selv om den satt langt inne, sa Rapid-trener Dietmar Kühbauer.

Rapid Wien inntok tabelltoppen før kveldskampen er spilt, ett poeng foran Villarreal, to foran Spartak Moskva og Rangers. I siste runde om to uker har Rapid hjemmekamp mot Rangers.

Seks nye videre

Dinamo Kiev ble første lag som kvitterte billett til cupspillet torsdag, da laget i en annen kamp med tidlig kampstart vant 1-0 borte mot Astana.

Et par timer senere kvitterte også Salzburg, Betis, Zenit St. Petersburg, Sporting Lisboa og Fenerbahçe ut billett til 16-delsfinale. Sju lag, deriblant Arsenal og Chelsea, var garantert avansement allerede etter 4. runde i gruppespillet.

Fredrik Gulbrandsen scoret vinnermålet da Salzburg sikret gruppeseier med 1-0 over Leipzig. Betis er videre takket være 1-0-seier over Omar Elabdellaoui og hans lagkamerater i Olympiakos, som ligger tynt an etter at Milan vendte 1-2 til 5-2 mot gruppejumbo Dudelange. Olympiakos må slå Milan med minst to mål i siste runde for å kunne gå videre.

Håpet lever

Zenit vant sin gruppe med 1-0-seier over FC København, men de tre andre i gruppen går til siste runde med håp om avansement.

Sporting Lisboa knuste Qarabag 6-1 i Aserbajdsjan og slår følge videre med Arsenal, som sikret gruppeseieren med 3-0 over Vorskla Poltava i en kamp som var flyttet til Kiev.

Fenerbahçe slår følge med gruppevinner Dinamo Zagreb til cupspillet etter å ha holdt den kroatiske klubben til 0-0 og påført den det første poengtapet.

Chelsea ble for øvrig gruppevinner før laget gikk på banen torsdag, ettersom BATE Borisov i samme gruppe slo Vidi 2-0.

