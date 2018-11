Skiforbundet i logokonflikt med FIS

ntb_sport

Det norske laget teipet over Coop-reklamen på oppvarmingsnummeret under torsdagens trening. Det er uenighet om hvem som eier reklameplassen på denne vesten. Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund sier til NRK og andre medier at også andre nasjoner teipet over sine vester torsdag.

Det gjelder Sverige, Sveits og Tyskland.

Markedssjef Jürg Capol i FIS sier at det hele kan ende med bøter. Han mener det er snakk om et regelbrudd når nummeret blir teipet over og kaller det en fare for sikkerheten. Han mener at vesten er å regne som en akkreditering og ikke kan teipes over.

– Det har vært på samme måte de siste 15 årene, og da er det blitt godkjent. Så egentlig er det latterlig når man kommer på det 16. året og ikke godkjenner det. Da kan man ikke ta det så alvorlig, sier Capol til VG.

Capol kaller det manipulering. Det er eventuelt juryen for rennet som avgjør om dette kan bli bøtelagt.

Terje Lund i Norges Skiforbund mener at oppvarmingsnumrene ikke er nedfelt i regelverket, og han sier at dette er en konflikt som har vart mellom forbundene og FIS i lang tid.

– Det er ikke nedfelt som en kommersiell rettighet som FIS har. Da mener vi at de heller ikke kan ta seg til rette med å eksponere sine sponsorer på dem. Det er en internasjonal prinsippsak og har ikke noe med hvilke sponsorer det er, sa Lund til VG.

Det ble forsøkt å finne en løsning foran rennene i Ruka sist helg, men det lyktes ikke.

Norges forslag har vært å lage nøytrale vester i påvente av enighet om veien videre til våren.

FIS har foreløpig avvist en slik løsning.

