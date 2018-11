Lundby har ikke gitt opp sammenlagtseieren

ntb_sport

Hun endte som nummer to under verdenscupåpningen i Lysgårdsbakken i Lillehammer fredag. Seyfarth vant suverent med to knallhopp.

Lundby var godt fornøyd med sitt første hopp på 97 meter, men selv med et svev på 99,5 meter i finaleomgangen var hun ikke i nærheten av å hamle opp med Seyfarth.

Tyskeren gjorde svev på 98,5 og 97 meter i normalbakken (HS98) i Lillehammer. Med det tok hun sin første verdenscupseier 12,6 poeng foran fjorårets suverent beste kvinnelige skihopper. Sara Takanashi fra Japan ble treer.

Fikk troen tilbake

Lundby klarte dermed ikke å gjenta bedriften fra i fjor. Da vant hun fredagsrennet og tok sin første seier på norsk jord. Derimot gjorde hun som hun gjorde både lørdag og søndag i fjor, da hun også tok annenplassen.

Nå har hun store ambisjoner om å snu om rekken.

– 12,6 poeng er ikke umulig å ta igjen. Det er fire nye hopp. Det ble mye poeng ta igjen etter førsteomgangen. Jeg måtte jo hoppe langt nede på sletta, og det kommer til å blåse her i hele helgen, sa Lundby til NTB om sjansene til å ta hjem trippelseieren.

Flott start

Lundby lå hele 13,9 poeng bak Seyfarth etter det første hoppet.

Blant de øvrige norske leverte Anna Odine Strøm en god forestilling med sine hopp på 87,5 og 89,5 meter. 20-åringen hoppet seg opp fra 13.- til 10.-plass.

– En fin start. Hoppene mine er i nærheten, men ikke helt fulltreff. Det er innenfor, så jeg er fornøyd, sa Strøm.

Opseth skuffet

Ingebjørg Saglien Braaten gjorde et godt førstehopp. 19-åringen landet på 81 meter og lå som nummer 18 etter første omgang. I finalen hoppet hun 74 meter og falt ned til 27.-plass i sin verdenscupdebut.

Silje Opseth hoppet ikke langt nok med sine 70,5 meter og kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen. Det var en solid nedtur for Opseth som hoppet 83,5 meter i prøveomgangen.

– Jeg ble vel litt ivrig, sa en gråtkvalt Opseth til NRK.

Fredagens renn var det første av tre konkurranser på Lillehammer denne helgen. Lørdag hopper kvinnene i samme bakke, og søndag skal de i aksjon i den store bakken. Etter søndagens renn kåres en vinner av Lillehammer-trippelen.

(©NTB)