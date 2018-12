ntb_sport

Det var på nedkjøringen inn til stadion på den tredje av fire runder at Oftebro var uheldig og gikk over ende. Fallet så stygt ut, men 18-åringen slapp trolig med skrekken.

– Alt står bra til med ham. Han er kraftig forslått, men vi skal ta en sjekk av ham senere i dag, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

Det lå store isblokker like ved løypa på Lillehammer, og det kunne se ut til at Oftebro fikk et ufint møte med en av disse.

(©NTB)