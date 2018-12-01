Fotball-NM: LSK Kvinner – Sandviken 4-0

LSK Kvinner – Sandviken 4-0 (2-0)
Fornebu Arena
4668 tilskuere
Mål: 1-0 Guro Reiten (8), 2-0 Reiten (11), 3-0 Emilie Haavi (74), 4-0 Sophie Haug (83).
Dommer: Emilie Rodahl Dokset, Bækkelaget.
Gult kort: Kennya Cordner (77), Sandviken.
Lagene:
LSK Kvinner (4-2-3-1): Cecilie Fiskerstrand – Emilie Woldvik, Sarah Alexandra Suphellen (Emilia Ruud fra 86.), Anna Westerlund, Anja Sønstevold – Ingrid Engen, Isabell Bachor – Synne Skinnes Hansen, Guro Reiten, Emilie Haavi – Sophie Haug.
Sandviken (4-4-1-1): Nora Neset Gjøen – Kristina Grøndal (June Hammersland fra 46.), Stine Hovland, Laila Himle, Karoline Bakke – Amanda Perez (Marte Hjelmhaug fra 81.), Ingrid Marie Spord, Marije Brummel, Camilla Ervik – Tatiana Matveeva (Ingrid Altermark fra 58.) – Kennya Cordner.
(©NTB)