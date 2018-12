Overrasket håndballsjef, Hergeirsson så ikke EM-smellen komme

ntb_sport

Hergeirsson er svært overrasket over hva han så av sitt lag. Det var ikke noe i oppkjøringen til oppgjøret som tydet på en slik defensiv kollaps.

– Jeg må si at jeg grubler fælt over hvilke knapper vi ikke fikk trykket på. Aggressiviteten, dynamikken og iveren i forsvarsspillet var der bare delvis der fra start. Vi hadde nesten ikke taklinger. Det ble også mye stress av det. I andreomgangen føltes det som hvert av våre angrep var det siste i kampen, sier Hergeirsson til NTB.

Heidi Løke har heller ikke noe godt svar på hva som gikk galt.

– I dag henger det ikke sammen i det hele tatt. Det er litt vanskelig å si hva det er, men 33 innslupne mål er jo absolutt ikke godt nok, sier Løke.

Norge fikk en haug kontringsmål mot seg i 1.-omgangen, men ledet likevel 16-15.

Etter pausen var det lenge nesten ikke redninger fra keeper Katrine Lunde, og Tyskland avgjorde til en sensasjonell seier.

Norge har nå satt seg under et solid press i EM. Laget kan fortsatt gå videre fra puljen med fire poeng. Men det krever to seirer over Tsjekkia og Romania og hjelp fra andre lag dagene som kommer.

Og med samme kvalitet på spillet som lørdag mot Romania, kan det gå riktig galt for Norge.

(©NTB)