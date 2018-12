United berget poeng etter sjokkåpning

ntb_sport

Southampton har hatt en grusom start på sesongen og lå på 18.-plass før lørdagens kamp. United trengte sårt en seier for ikke å miste terreng i kampen om en plass blant de fire beste.

Hjemmelaget gikk i strupen på United og sjokkerte José Mourinhos menn med to tidlige scoringer. Romelu Lukaku og Ander Herrera sørget for balanse i regnskapet med to scoringer på seks minutter før pause. Arkitekten bak Uniteds to mål var Marcus Rashford.

Annen omgang ble langt mindre underholdende, og dermed endte kveldskampen 2-2.

– Jeg synes det er et ganske rettferdig resultat, selv om vi var mer dominerende. De fikk en bedre start enn oss, og vi var i trøbbel, sa Mourinho til BBC etter kampen.

– Totalt sett er jeg veldig fornøyd. Det er et positivt poeng mot et godt lag, og vi bygger videre på det, sa Southampton-manager Mark Hughes til samme kanal.

Målkalas

13 minutter ut i oppgjøret åpnet Southampton ballet. På tvers av 16-meteren snublet Nathan Redmond med seg ballen før han spilte inn til Michael Obafemi, som spilte videre til en upresset Stuart Armstrong. Skotten hamret ballen lavt i det lengste hjørnet. Det var hans tredje scoring på to kamper.

Etter snaue 20 minutter lagde Rashford et frispark på drøye 18 meter. Southamptons Cédric stilte seg opp og med høyrefoten skrudde han kula vakkert opp i hjørnet bak en flygende David de Gea.

Rashford skulle vise seg å bli viktig den andre veien da han etter drøye halvtimen kjempet med seg ballen. På 16-meteren spilte han gjennom til Lukaku, som alene med keeper dunket inn reduseringen med venstrefoten.

Snaue seks minutter senere førte Rashford igjen med seg ballen i full fart framover. 21-åringen løp mot dødlinjen, slo inn langs bakken til Herrera, som flikket inn 2-2 under kroppen på keeper Alex McCarthy.

Tam andreomgang

Etter en vill førsteomgang gikk lagene til pause med like mange scoringer.

De store sjansene uteble i annen omgang, men i det 80. minutt glapp Paul Pogba ballen på egen banehalvdel. Redmond fikk etter hvert ballen og klinte til fra langt hold. Keeper de Gea var derimot parat og fikk slått til corner.

Etter en langt kjedeligere annen omgang endte det til slutt uavgjort.

Med det ligger Manchester United på 7.-plass på tabellen. Storklubben har seks poeng opp til Chelsea på 4.-plassen, men sistnevnte har en kamp mindre spilt.

Southampton blir værende på nedrykksplass med ni poeng på 14 kamper. Mohamed Elyounoussi er ute med en skade og var derfor ikke i Soton-troppen lørdag.

