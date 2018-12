Birkeland og Brun-Lie vant i Slovenia

ntb_sport

Det norske laget klarte seg med fire ekstraskudd og vant med 8,5 sekunders margin til østerrikske Lisa Theresa Hauser og Simon Eder.

Individuell mixed-stafett fungerer slik at en kvinne- og en herreløper går to etapper hver. Brun-Lie gikk første- og tredjeetappe for Norge, mens Birkeland var «ankermann».

Birkeland gikk Norge opp i ledelsen på annen etappe, og den ga de aldri fra seg. Eder gikk forbi ukrainske Artem Tysjtsjenko på sisteetappen, slik at ukrainerne endte på 3.-plass.

Senere søndag gås det ordinær mixed-stafett i Pokljuka. Der gås det individuelle distanser i verdenscupen kommende uke.

