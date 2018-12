Tønseth gamblet og vant

ntb_sport

Emil Iversen var en av mange som valgte å smøre med klister, og det gikk ikke så bra. Skiene klabbet og han måtte slippe seg ned fra tetduoen Didrik Tønseth og Sjur Røthe.

Iversen hadde likevel krefter og ski gode nok til å vinne spurten i kampen om 3.-plassen i jaktstarten over 15 kilometer på klassiskski.

– Det var et kaos, og vi i tet hadde alle odds mot oss. Det var et skikkelig møkkaføre. Jeg valgte å gå på rubbede ski. Det tror jeg var en taktisk bra vurdering. Jeg tror at det kun var jeg og Alexander Bolsjunov som gikk på rubbede ski, sa Tønseth under pressekonferansen.

– Jeg sa til smøreren før start at skulle vi ta dette så kunne vi ikke velge samme ski som alle de andre. Rubbede ski var min sjanse.

