Tønseth tøffe år mot toppen

Jo, trønderen står oppført med et verdenscupseier i desember 2014 i Davos, men da endte han egentlig på 2.-plass og ble kun tilkjent seieren i etterkant fordi vinneren Martin Johnsrud Sundby ble fratatt flere seirer som følge av astmasaken som ble reist mot ham.

Søndagens triumf i Lillehammer-trippelen var hans første ordentlige seier.

Det har vært en kronglete vei mot toppen for 27-åringen fra Byåsen i Trondheim.

NTBs reporter hørte om stortalentet fra Trondheim første gang da han var rundt 11-12 år. Det gikk gjetord om den lille gutten som gikk så styggfort. Tønseth herjet på resultatlistene gjennom store deler av oppveksten, men så stoppet det litt opp for ham. Han var ikke lenger den soleklare eneren.

– Det har vært 16 tøffe år siden den gang. Det var få bekymringer som 11-åring. Det er ikke mange bekymringer nå heller, men det har vært noen på veien. Til tider har det gått slag i slag med nedturer, sa Tønseth etter å ha spurtslått kameraten Sjur Røthe i kampen om seieren i Lillehammer minitour.

Balansegang

Listen over Tønseths sykdom- og skadeplager er lang.

– Vi driver kroppen så hardt at det noen ganger bikker over. I år har jeg klart å holde meg på den rette siden, selv om jeg har trent så hardt som jeg aldri har gjort før. Noen ganger berger du, andre ganger går det utfor.

Fallet som gjorde at han slet med etterdønninger av en hjernerystelse gjennom hele fjorårssesongen er én ting. Det kan du ikke gardere deg mot.

– Jeg er operert i knær, og jeg har slitt med ryggen. Jeg følte at kurven gikk rett oppover til året som siste års junior, og jeg fikk blant annet en pallplass i seniorklassen i skandinavisk cup. Jeg følte at det var noe på gang, men så stagnerte det litt. Det er ikke slik at resultatene var dårlige, men det var heller ikke den progresjonen som det lå an til.

Frisk

For eksempel er det litt typisk for Tønseth at bare dager etter den nevnte pallplassen i Davos, så ble han akutt syk og måtte operere bort blindtarmen. Dermed mistet han to-tre uker med trening da også.

– Jeg har hele tiden følt at jeg har hatt det i meg, men det handler om å få tid til å trene jevnt. Det handler om å forbedre seg én prosent. Det er det som er toppidrett. Den ene prosenten er nok. Ting tar tid. I år har jeg fått trent bra, men jeg overrasker meg selv med at jeg går såpass bra. Da fungerer tydeligvis også skøytinga, sa Tønseth, som lørdag tok 2.-plass på 15-kilometeren i fri teknikk.

Det var det endelige tegnet på at han kort og godt er blitt en bedre skiløper denne sesongen.

