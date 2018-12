De siste lagene i fotball-VM kvinner på plass

ntb_sport

Dermed er alle 24 lag i sluttspillet klare. Norge er ett av sju land som skal til sitt åttende VM-sluttspill av like mange mulige. Brasil, Japan, Nigeria, Sverige, Tyskland og USA er de andre.

Kamerun løste den nest siste billetten til VM da Mali ble slått 4-2 i kampen om 3.-plass i afrikamesterskapet i Ghana. Ajara Nchout var sårt savnet da Sandviken tapte cupfinalen mot LSK Kvinner lørdag, men hun spilte hele kampen da Kamerun ble VM-klar.

Nigeria ble afrikamester med 4-3 over Sør-Afrika på straffespark etter en målløs finale.

New Zealand ble lørdag Oseania-mester med 8-0 over Fiji i finalen og kompletterte dermed VM-sluttspillfeltet. Sarah Gregorius scoret to mål og ble mesterskapets toppscorer med åtte, en tittel hun må dele med Meagen Gunemba som scoret fire ganger da Papua Ny-Guinea tok 3.-plassen med 7-1 over Ny-Caledonia.

Sørafrikanske Thembi Kgatlana ble toppscorer i afrikamesterskapet med fem mål.

Alle lagene

Disse er klare for VM-sluttspillet:

Europa (9): Frankrike (vertsland), England, Italia, Nederland, Norge, Skottland, Spania, Sverige, Tyskland.

Asia (5): Australia, Japan, Kina, Sør-Korea, Thailand.

Nord- og Mellom-Amerika og Karibia (3): Canada, Jamaica, USA.

Afrika (3): Kamerun, Nigeria, Sør-Afrika.

Sør-Amerika (3): Argentina, Brasil, Chile.

Oseania (1): New Zealand.

Spennende seeding

FIFA-rankingen som offentliggjøres fredag vil bli brukt til seeding. På forrige ranking lå Norge an til å bli siste lag som seedes på nivå 2.

I trekningen deles lagene inn i seks grupper à fire lag. De to beste i hver gruppe tar seg til åttedelsfinaler sammen med de fire beste treerne.

Sluttspillet gjelder også som europeisk OL-kvalifisering, der åtte lag kjemper om tre plasser. Storbritannia har denne gangen besluttet å prøve å kvalifisere et lag til OL og har valgt England som sin representant i kvalifiseringen. Skottlands prestasjoner gjelder dermed ikke for det formålet.

VM-sluttspillet avvikles i ni franske byer i tiden 7. juni til 7. juli, med åpningskamp på Parc des Princes i Paris og finalen på Parc Olympique Lyonnais i Lyon-forstaden Décines. De øvrige byene er Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Reims, Rennes og Valenciennes.

Arenaene har tilskuerkapasitet mellom 20.000 og 59.000.

