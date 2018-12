Hughes fikk sparken i Southampton

ntb_sport

Det melder Southampton på sine nettsider.

Dermed fikk waliseren bare åtte måneder i sjefsstolen i klubben. Southampton spilte i helgen 2-2 hjemme mot Manchester United, den tiende kampen på rad uten seier for Premier League-klubben. Forrige seier, og den eneste så langt denne sesongen, kom 1. september borte mot Crystal Palace.

Huges er den andre manageren i Premier League som får sparken denne sesongen. I november fikk Slavisa Jokanovic fyken i Fulham.

Hvem som blir Mohamed Elyounoussi neste manager er ikke kjent. Klubben opplyser at de allerede er i gang med å finne waliserens etterfølger, og at assistenttrener Kelvin Davis vil lede laget når Southampton onsdag tar turen til Wembley for å møte Tottenham.

Southampton ligger på 18.-plass i Premier League etter 14 kamper.

