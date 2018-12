Orry Larsen fra Brann til Aalesund

ntb_sport

Det bekrefter Aalesund i en pressemelding mandag. Larsen har skrevet under en toårskontrakt med gamleklubben.

– Med totalpakken jeg fikk fra det som er min klubb var valget veldig lett, sier Larsen.

Midtbanespilleren har tilbrakt de to siste sesongene i Bergen med Brann, men har fått begrenset med spilletid.

– Det blir veldig godt å komme hjem igjen. Jeg gleder meg til å bli en del av AaFK, spille foran supporterne og føle på engasjementet rundt klubben, sier 29-åringen.

Larsen har 237 kamper og 27 mål for Aalesund, og har også to cupgull for klubben.

– Jeg er veldig fornøyd med at Orry kommer til AaFK. Han tar med seg rutine vi trenger. Han har referanser på hva som er godt nok med kvalitet på trening. Han passer glimrende inn i måten jeg ønsker å utvikle spillet vårt til neste år. Han kan spille indreløper i 3-5-2, kant i 3-4-3, og gi oss mål fra midtbaneposisjon. Det har vi savnet i år. En klar forsterkning for oss. Og så er han lokal. Det passer profilen vi ønsker å ha, sier trener Lars Bohinen.

Om Larsen vender hjem til en eliteserie- eller 1. divisjonsklubb er fortsatt usikkert. Aalesund skal spille to kamper i eliteseriekvalifiseringen mot Stabæk.

