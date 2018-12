Romania med jerngrep på Tyskland, helenkel 29-24-seier

ntb_sport

Romania har to seirer av to mulige. Laget øyner nå et feilfritt gruppespill og gå til hovedrunden med fire poeng i ryggen.

Romania møter Norge onsdag i det siste oppgjøret i gruppe D.

Norge åpnet EM med en svært svak forestilling. Den ga 32-33-tap mot Tyskland. Tyskerne var helt sjanseløse mot Romania og lå på det meste under 16-25.

Romanias superstjerne Cristina Neagu benyttet mandagskvelden til å bli tidenes mestscorende i EM. Hun er bokført med godt over 200 mål.

Rumenernes keeper Denisa-Stefania Dedu vant keeperkampen overlegent mot den tyske målvaktsduoen.

(©NTB)