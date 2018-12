VAR til mesterligaen allerede denne sesongen

ntb_sport

– Vi er klar til å bruke VAR tidligere enn planlagt, og vi er overbevist om at det vil være en fordel for turneringen ettersom det gir dommerne verdifull hjelp og vil minimere antall ukorrekte kjennelser, sier UEFA-president Aleksander Ceferin i en pressemelding.

Avgjørelsen ble tatt på forbundets styremøte i Dublin mandag.

Det europeiske fotballforbundet hadde egentlig tenkt å innføre VAR fra neste utgave av mesterligaen i august, men teknologien kommer nå til å tas i bruk tidligere enn planlagt – fra februar 2019.

Det er også bestemt at VAR blant annet skal tas i bruk i finalene i nasjonsligaen i juni neste år, samt fotball-EM i 2020 og EM for kvinner året etter.

VAR kan hjelpe dommerne fra å begå «klare feil». Det betyr at dommerne kan ta en ekstra titt på situasjoner med mål, straffespark og kort.

Uten VAR i mesterligaens gruppespill denne sesongen har blant andre Juventus' Cristiano Ronaldo fått et omdiskutert rødt kort. Raheem Sterling har også fått et straffespark for å snuble i gresset.

VAR ble brukt under sommerens VM-sluttspill i Russland og er innført i flere ligaer, blant annet i Italia, Tyskland og Spania.

